İstanbul'da nesli tükenmekte Hint balıkçıl kuşu eve girdi

Güvercintepe Mahallesi’nde bir evin penceresinden içeriye sabah saatlerinde Türkiye’de nadir görülen ve nesli tükenmekte olduğu söylenilen yavru Hint balıkçıl kuşu girdi. Kuşu görünce daha önce hiç karşılaşmadığı bir tür olduğunu anlayan Turan ailesi, belediye ekiplerine haber verdi. Eve gelen Başakşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler, kuşu yakalayarak veteriner işlerine götürdü. Burada tedavisi yapılan yavru Hint balıkçıl kuşunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Yetkililer, kuşun sıcak bölgelere göç ederken, yorgun düşerek sürüden kopmuş olabileceğini belirtti.

Nesli tehlike altında olan Hint balıkçıl kuşunun pencereden evine girdiğini söyleyen Fatma Turan, “Kızım evde kuş var dedi. Baktığımızda hiç tanımadığımız bir kuş türüydü. Şaşırdık. Açtım camı gitmedi. Sonra su verdik, balık verdik" dedi.

Daha önce böyle bir kuş görmediğini ve korktuğunu söyleyen Turan, “Önce küçük bir serçe zannettik. Üzerine gidince boynunu uzatıp büyüdü” ifadelerini kullandı.

Başakşehir Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Sokak Hayvanları Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezi yetkilisi veteriner hekim Yunus Kanlı ise kuşun göç sırasında güçsüz düşerek sürüden ayrılmış olabileceğini söyledi. Kanlı, “Vatandaşın ihbarı üzerine sokak hayvanları kısırlaştırma ve rehabilitasyon merkezimize intikal ettirilen Hint balıkçıl kuşu yavrudur. Göç esnasında muhtemelen annesinde ayrı düşmüş. Ayağında ufak bir sıkıntı var. Müdahalesini yaptık. Takviye olarak vitamin uygulandı. Burada bir günlük misafirliğinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Amirliğine telsim edilecek. Ülkemizde ender bir tür. Kökeninin Hindistan olduğu söylenmektedir” şeklinde konuştu.