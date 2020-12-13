  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İstanbul’da ne kadar su kaldı? Barajların doluluk oranı son dakika
Gündem

İstanbul’da ne kadar su kaldı? Barajların doluluk oranı son dakika

İstanbul'un kaç günlük suyu kaldı? sorusu sonbaharda yeteri kadar yağmur yağmaması ve kış ayının da beklenenin üzerinde sıcak geçmesi vatandaşlardan tarafından merak edilmekte. Alibeyköy Barajı, Büyükçekmece Gölü başta olmak üzere Istanbul’un içme suyunu karşılayan barajlardaki su seviyesinin düşmesi İstanbulluları endişeye sevk etmekte. Peki İstanbul’da ne kadar su kaldı?

Yeniakit Publisher
2020-12-13 09:12:00 - 2020-12-13 09:12:43
İstanbul’da ne kadar su kaldı? Barajların doluluk oranı son dakika

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Kasap, İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlardaki son durumu paylaştı. Oğuz Kasap, “İSKİ Genel Müdürümüzle bir araya geldik, onlar da katkı verdiler, hangi barajlarda ne yapacağız, ne kadar su toplayacağız, birlikte çalışmaya başladık.” dedi. 

İstanbul’un kaç aylık suyu kaldı?

Kasap, İstanbul’da kaç aylık su kaldığını da açıkladı. Kasap şunları söyledi: “Hemen hemen her on yılda bir bu kuraklık yaşanıyor. Bizim hesaplarımıza göre İstanbul'da 3 ay kadar daha su var. Zaten ekim, kasım aylarından itibaren yağışlarla beraber su toplanıyor. Dolayısıyla bundan sonra herhangi bir sorun olacağını düşünmüyoruz. Aralık, ocak, şubat aylarında mutlaka gelen yağışlarla dolduracağız. Ama bizim için önemli olan öncelikle Melen ve ondan sonra diğer yapacağımız barajlar. İSKİ Genel Müdürümüzle bir araya geldik, onlar da katkı verdiler, hangi barajlarda ne yapacağız, ne kadar su toplayacağız, birlikte çalışmaya başladık. Onların da bize vereceği katkılar var şüphesiz. Dolayısıyla el birliğiyle sadece Melen'le yetinmeyeceğiz, diğer barajları da peyderpey devreye alacağız. Ama İstanbul için öngördüğümüz, 2024-2025 yıllarından önce Melen'i bitireceğiz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'den küstah çıkış: Türkiye’nin ekonomisini yıkmaya hazırdık
Gündem

ABD'den küstah çıkış: Türkiye’nin ekonomisini yıkmaya hazırdık

ABD'nin eski Türkiye Büyükelçisi ve eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Türkiye hakkında küstah açıklamalarda bulundu.
Türkiye bu halde buldu! Bakan Soylu'dan tepki
Gündem

Türkiye bu halde buldu! Bakan Soylu'dan tepki

Yunanistan unsurları tarafından, Aydın'ın Didim ilçesi ve Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Türk karasularına sürüklenmeye bırakılarak ölü..
Akşener'den Kılıçdaroğlu'nu terletecek Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması
Gündem

Akşener'den Kılıçdaroğlu'nu terletecek Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ardından Cumhurbaşkanlığı adaylığı için açıklama yapan İYİ Parti lideri Meral Akşener, "Seçimli bir..
Satılık 2011 model Volvo XC90
Satılık 2011 model Volvo XC90

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay