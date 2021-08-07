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Sağlık İstanbul'da ne kadar aşı yapıldı? Vali Yerlikaya son durumu paylaştı
Sağlık

İstanbul'da ne kadar aşı yapıldı? Vali Yerlikaya son durumu paylaştı

6 Ağustos itibarıyla İstanbul'da toplam 13 milyon 751 bin 745 doz aşı yapıldığını açıklayan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Mavi kategori için 930 bin 575 hemşehrimiz kaldı." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-08-07 18:14:00 - 2021-08-07 18:15:54
İstanbul'da ne kadar aşı yapıldı? Vali Yerlikaya son durumu paylaştı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 6 Ağustos itibarıyla İstanbul'da toplam 13 milyon 751 bin 745 doz aşı yapıldığını bildirdi.

"Mavi kategori için 930 bin 575 hemşehrimiz kaldı"

Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Birinci doz 7 milyon 757 bin 373, İkinci doz, 5 milyon 222 bin 57, üçüncü doz, 772 bin 315, toplam 13 milyon 751 bin 745 doz aşı yapıldı. 39 ilçemizden 5'i mavi, 23'ü sarı, 11'i turuncu. Mavi kategori için 930 bin 575 hemşehrimiz kaldı. İstanbul'umuza mavi yakışır." ifadelerine yer verdi.

 

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