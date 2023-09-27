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Yerel İstanbul’da motosiklet sürücülerine yönelik asayiş uygulaması gerçekleştirildi
Yerel

İstanbul’da motosiklet sürücülerine yönelik asayiş uygulaması gerçekleştirildi

Yeniakit Publisher
2023-09-27 06:58:00 -

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde motosikletli sürücülere yönelik polis denetimi gerçekleştirildi. Sürücülere ruhsat, plaka, muayene, trafik sigortası ve kask denetimi kontrolü yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü; Beşiktaş Dolmabahçe Saltanat Kapısı önü ve Bahçelievler Aile Hastanesi önünde motosikletli şahıslara yönelik sabit yol uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamaya İlçe Emniyet Müdürlükleri ile Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri ve bekçiler katılırken, uygulamanın gerçekleştiği noktalarda ruhsat, plaka, muayene, trafik sigortası ve kask denetimi yapıldı. Ekipler, sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrollerini gerçekleştirdi ve üst araması yaptı. Uygulamada durdurulan motosikletler, ekipler tarafından detaylı olarak arandı. Akşam saat 23.00’te başlayan uygulamaların gece saat 04.00’e kadar devam ettiği öğrenildi.

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