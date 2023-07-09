İstanbul'da miras kavgası dehşeti
İstanbul'un Pendik ilçesinde aile arasında çıkan miras kavgasında 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Olay, saat 19.30 sıralarında Çamlık Mahallesi Meşe Sokak'ta yaşandı.
İddiaya göre, aile arasında çıkan miras kavgası kanlı bitti. Kavgaya karışan bir şahıs tartıştığı kişilere silahla ateş açtı.
4 kişi hayatını kaybetti
Kurşunların hedefi olan 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.
Katil zanlısı yakalandı
Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Polisin katil zanlısını kullandığı silahla birlikte yakaladığı öğrenildi.
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