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Gündem İstanbul'da minibüs takla attı: 2 kişi ağır yaralandı
Gündem

İstanbul'da minibüs takla attı: 2 kişi ağır yaralandı

İstanbul Başakşehir'deki TEM Otoyolu'nda panelvan minibüsün sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yola savrularak kaza yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-11-15 02:39:00 -
İstanbul'da minibüs takla attı: 2 kişi ağır yaralandı

Kaza, İstanbul Başakşehir'de TEM Otoyolu Altınşehir geçişinde 00.30 sıralarında yaşandı. 34 BM 627 plakalı panelvan minibüs sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Minibüste bulunan 2 kişi takla atmanın etkisiyle yola fırladı. Kazayı görevlerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla alınarak hastaneye kaldırıldı. Kazada hurdaya dönen panelvan minibüs çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

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