İstanbul’da metro uyarısı: Üsküdar–Samandıra metrosu geçici kapanacak
Üsküdar–Samandıra Metro Hattı, uzatma etabına yönelik entegrasyon ve test çalışmaları nedeniyle 23 Ocak Cuma gece yarısından 26 Ocak Pazartesi sabahına kadar geçici olarak seferlere kapatılacak.
Üsküdar–Samandıra Metro Hattı’nda uzatma etabının entegrasyon çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda yapılacak zorunlu testler nedeniyle metro hattında işletme düzenlemesine gidildi. Testler sebebiyle hat gece saatlerinde kapatıldı.
HİZMET NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Yetkililer, testler nedeniyle Üsküdar–Samandıra Metro Hattı’nda pazartesi sabah 06.00’ya kadar hizmet verilemeyeceğini duyurdu. Böylece hat, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri boyunca kapalı olacak.
METRO İSTANBUL’DAN RESMİ AÇIKLAMA
Entegrasyon çalışmaları kapsamında yapılması zorunlu testler nedeniyle işletme düzenlemesine gidildiği ifade edilerek şu ifadelere yer verildi: “23 Ocak Cuma günü saat 00.00 itibarıyla hat geçici olarak işletmeye kapatılacak. 24 Ocak Cumartesi, 25 Ocak Pazar günleri hizmet verilemeyecek ve bu günlerde Gece Metrosu hizmeti sunulamayacak. 26 Ocak Pazartesi günü saat 06.00 itibarıyla hat yeniden işletmeye açılacaktır.”
ULAŞIM İETT OTOBÜSLERİYLE SAĞLANACAK
Metro hattının kapalı olduğu süre boyunca, güzergâhtaki ulaşım İETT otobüsleri ile sağlanacak.