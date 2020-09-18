İstanbul'da mesai saatleri değişti
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, il genelinde esnek mesai saatlerine geçildiğini kamuoyuna açıkladı.
Türkiye’deki yeniden yükselişe geçen koronavirüs vakaları sonrası İstanbul Valiliği’nden flaş bir hamle geldi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul’da kamu ve özel sektörde mesai saati saatlerinin değiştirildiğini duyurdu.
Vali Ali Yerlikaya, esnek mesai saatlerine geçildiğini paylaşarak, ‘Büyükşehir ve ilçe belediyelerimizde 8-16.30, diğer kamu kuruluşlarımızda 9-16.30 mesai uygulanacak. Jandarma, sahil güvenlik komutanlığında ise 8 ve 9’da mesaiye başlayacak’ dedi.
Yerlikaya, İstanbul’da ana sınıfı ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin 21 Eylül günü saat 09.00’da der başı yapacağını da kaydetti.
Türkiye’de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 66 kişi vefat ederken 1648 yeni hasta kayda geçti.