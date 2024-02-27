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Gündem İstanbul'da liseli kavgası! Bir öğrenci hayatını kaybetti
Gündem

İstanbul'da liseli kavgası! Bir öğrenci hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2024-02-27 18:00:00 -
İstanbul'da liseli kavgası! Bir öğrenci hayatını kaybetti

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde bir lisede çıkan kavgada aldığı darbe sonucu yere düşerek başını çarpan öğrenci, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, dün, Osmangazi Mahallesi'ndeki lisede M.E.K ile E.E. adlı öğrenciler arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Kavgada aldığı darbe sonucu düşen M.E.K. başını yere vurdu.

İhbar üzerine okula gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğu, Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada M.E.K, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kavgayla ilgili emniyete götürülen E.E, işlemlerinin ardından "kasten öldürme" suçundan adliyeye sevk edildi.

Cenaze töreni düzenlendi

Hayatını kaybeden M.E.K. için Hz. Ali Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hale Bağçe Özbaş, ailesi ve yakınları katıldı.
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İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından M.E.K'nin naaşı Yenidoğan Mezarlığı'na defnedildi.

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