İstanbul'da LGBT'ye geçit yok! Taksim'de yollar barikatlarla kapatıldı
İstanbul'un Valisi Davut Gül'ün yasak kararını duyurmasına karşın yürüyüşte direten LGBT'li sapkınlar için Taksim'de yoğun güvenlik önlemleri alındı.
LGBT'li sapkınlar İstanbul Taksim'de "trans yürüyüşü" gerçekleştireceklerini duyurdu.
Sözde onur ayı kapsamındaki yürüyüş ve etkinlikleri yasaklanan eşcinsel sapkınlar, ülke genelinde taşkınlık çıkartmayı sürdürüyor.
LGBT'liler İstanbul Taksim'de de yasağa karşın yürüyüş yapacaklarını duyurdu.
Yollar barikatlarla kapatıldı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Taksim’e çıkan yolları barikatlarla kapatıyor. Öte yandan İstanbul Valiliği de İBB’ye emir vererek Taksim’e çıkan metro hatlarını kapattırdı.
İstanbul Valisi Davut Gül, önceki gün yaptığı açıklamada, "İzinsiz gösteri yapan gruplara asla müsaade edilmeyecektir" demişti.
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