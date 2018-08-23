THY - İstanbul
0553 313 94 23

İstanbul'da "Kurt Kapanı-22" uygulaması

İstanbul'da, 2 bin 480 polisin katılımıyla "Kurt Kapanı-22" uygulaması yapıldı

23 Ağustos 2018 Perşembe 18:05
İstanbul'da "Kurt Kapanı-22" uygulaması


İstanbul'da, 188 noktada 2 bin 480 polisin katılımıyla "Kurt Kapanı-22" uygulaması gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın koordinesiyle 15.00'de başlayan "Kurt Kapanı-22" uygulamasına, İstanbul Emniyeti'ne bağlı tüm şube ve ilçelerden polisler katıldı.

Havacılık Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis helikopteri, Deniz Şube Müdürlüğü'ne ait polis botları ve dedektör köpeklerin de yer aldığı uygulama kapsamında, Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanları, vapur iskeleleri, halkın yoğun bulunduğu tüm ilçelerdeki caddeler ve meydanlar, suç oranının yüksek olduğu semtler ve umuma açık mekanların da aralarında bulunduğu 188 noktada, 2 bin 480 polisle denetim yapıldı.

Halkın can ve mal güvenliği ile huzur ve sükunun sağlanması amaçlanan uygulamada, kentin tüm giriş ve çıkışları karadan, havadan ve denizden sıkı denetimden geçirildi.

Polis ekipleri, şüpheli görülen kişilerin kimliklerini kontrol etti, umuma açık bazı mekanlar ve iş yerlerinde de arama yapıldı.

Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya polis helikopteri de destek verdi. Uygulamada, narkotik köpekleri de görev aldı.

Uygulama saat 16.00'ya kadar sürdü.

 

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2018 Perşembe 18:05
  1. İstanbul
  2. Kurt Kapanı-22
  3. uygulama
  4. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kardeşlerin 'körebe' oyunu feci bitti! 4. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti
    1. Kardeşlerin 'körebe' oyunu feci bitti!..
    2. Trabzonspor'da Burak Yılmaz depremi!..
    3. Üniversiteli gençler 'hafif kurşun..
    4. Adana'da korkunç olay!
    5. Kayseri'de zincirleme trafik kazası: 2..
    6. Zonguldak'ta fabrika yangınında 6 işçi..
    7. Beşiktaş'tan flaş Ozan Tufan hamlesi!..
    8. Çorum'da uyuşturucu operasyonu!
    9. Dönüş trafiği erken başladı!..
    10. Aksaray'da mandıra ve ev kül oldu!
    11. Boyun ağrısı çekiyorsanız bu yöntemler..
    12. Termal suyun inanılmaz faydaları
    13. "Gürcistan'ın toprak bütünlüğünü..
    14. Hıçkırıktan kurtulmanın 9 farklı yolu
    15. Yemekten sonra bunları yapmayın!
    16. Güneş yanığına bitkisel çözümler
    17. ''Maymundan geldik'' diyenler Kurban..
    18. Rusya kararını verdi! ABD yerine..
    19. Nektarinin inanılmaz faydaları
    20. Taze fasulyenin faydaları saymakla..
    Karadeniz'de gerilim! İngiliz savaş uçakları havalandı
    Karadeniz'de gerilim! İngiliz savaş uçakları havalandı
    Putin'den Trump'ı kızdıracak dev hamle
    Putin'den Trump'ı kızdıracak dev hamle
    Almanya'dan kritik ABD çağrısı!
    Almanya'dan kritik ABD çağrısı!
    Hollanda hükümeti endişeli! İslam karşıtı Wilders'ten büyük provakasyon
    Hollanda hükümeti endişeli! İslam karşıtı Wilders'ten büyük provakasyon
    Trump'ın kararını kınadılar! "Dolar yerine TL kullanacağız"
    Trump'ın kararını kınadılar! "Dolar yerine TL kullanacağız"

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Rusya ve Hindistan anlaştı! İmzalar atılacak
    Rusya ve Hindistan anlaştı! İmzalar atılacak
    Hollanda'dan tepki çeken Türkiye açıklaması!
    Hollanda'dan tepki çeken Türkiye açıklaması!