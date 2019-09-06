0553 313 94 23

İstanbul’da “Kurt Kapanı-14” uygulaması

İstanbul genelinde yaya, taşıt ve iş yerlerinin denetlendiği “Kurt Kapanı-14” uygulaması gerçekleştirildi.

06 Eylül 2019 Cuma 15:26
İstanbul’da “Kurt Kapanı-14” uygulaması

İstanbul genelinde yaya, taşıt ve iş yerlerinin denetlendiği “Kurt Kapanı-14” uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya polis helikopteri de havadan destek verdi.


İstanbul genelinde 14.00 ile 16.00 saatleri arasında halkın can ve mal güvenliği ile huzur ve sükunun sağlanması amacıyla, Kurt Kapanı-14 uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya İlçe Emniyet Müdürlükleri, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, İstanbul Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü, Foto Film Şube Müdürlüğü ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü personeli katıldı. Uygulama noktalarında narkotik köpekleri araçlar üzerinde arama yaptı. Vatandaşlara Genel Bilgi Taramasına(GBT) yapıldı. Polis helikopteri uygulamaya havadan destek verdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 15:26
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yayla çorbası tarifi | Yayla çorbası nasıl yapılır?
    1. Yayla çorbası tarifi | Yayla çorbası..
    2. Türk Konseyi üyesi ülkelerin..
    3. Yeni Malatyaspor’dan tesisleşme hamlesi
    4. Hacımercan HES’te türbinlerin montajı..
    5. Başkan Şahan’dan badem hasadı..
    6. Başkan Kavuş Cuma buluşmalarına devam..
    7. FETÖ şüphelilerine organizatörlük..
    8. Ağustos ayında en çok kayyum atamaları..
    9. İşadamı Akcan, yeni eğitim öğretim..
    10. Özdoğan, Gönül Ziyaretlerine Devam..
    11. Manisa itfaiyesi bir cana daha yaşama..
    12. Öğretmenlere oryantiring eğitimi
    13. Başkan Palancıoğlu:”Öğrencilerimiz..
    14. HDP’nin söylemine polis babasından..
    15. İstanbul metrosu ne zaman açılıyor?..
    16. Başkan Kayda, zabıta haftasını pasta..
    17. Zabıtalara kültür ve sanat gecesi
    18. Iraklı Şii lider Sadr İran'da
    19. 20 yıl hapis cezası bulunan şahsı..
    20. Toroslar’da yol yapım, bakım ve onarın..
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan flaş çağrı: Bir kez olsun tepkinizi koyun
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan flaş çağrı: Bir kez olsun tepkinizi koyun
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!

    Günün Karikatürü

    6 Eylül 2019
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim