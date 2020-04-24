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Aktüel

İstanbul'da kumar oynayan 8 kişiye para cezası kesildi

2020-04-24 12:38:41 -
İstanbul'da kumar oynayan 8 kişiye para cezası kesildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemlerini ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları belirlenen 8 kişiye idari para cezası uygulandı.

Ataşehir ve Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüklerine bağlı ekipler, Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapalı bulunması gereken iki kahvehanenin açık olduğu ve kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu adreslere düzenlenen operasyonda, kumar oynadığı görülen ve Kovid-19'la mücadele önlemlerini ihlal eden 2'si iş yeri sahibi 8 kişiye, toplam 25 bin 80 lira idari para cezası kesildi.

Adreste yapılan aramada, çok sayıda oyun kartı ve pula el konuldu. İş yerleri de zabıta ekiplerince mühürlendi.

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