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Aktüel

İstanbul'da kumar oynayan 7 kişiye para cezası kesildi

2020-04-25 12:38:36 -
İstanbul'da kumar oynayan 7 kişiye para cezası kesildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemlerini ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları belirlenen 7 kişiye idari para cezası uygulandı.

Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esatpaşa Mahallesi'nde Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapalı bulunması gereken bir iş yerinin açık olduğu ve kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda, kumar oynadığı görülen ve Kovid-19'la mücadele önlemlerini ihlal eden 2'si iş yeri sahibi 7 kişiye, toplam 30 bin 815 lira idari para cezası kesildi.

Adreste yapılan aramada, çok sayıda oyun kartı ve puluna el konuldu.

İş yeri ise zabıta ekiplerince mühürlendi.

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