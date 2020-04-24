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Aktüel

İstanbul'da kumar oynayan 15 kişiye para cezası kesildi

2020-04-24 11:41:39 -
İstanbul'da kumar oynayan 15 kişiye para cezası kesildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemlerini ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları belirlenen 15 kişiye idari para cezası uygulandı.

Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet ve Mimar Sinan mahallelerinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapalı bulunması gereken iki kahvehanenin açık olduğu ve kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu adreslere düzenlenen operasyonda, kumar oynadığı görülen ve Kovid-19'la mücadele önlemlerini ihlal eden 2'si iş yeri sahibi 15 kişiye, toplam 55 bin 275 lira idari para cezası kesildi.

Adreste yapılan aramada, çok sayıda oyun kartı ve pulu ile masalar üzerindeki 7 bin 750 liraya el konuldu.

İş yerleri, zabıta ekiplerince mühürlendi.

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