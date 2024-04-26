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Gündem İstanbul'da Kudüs Konferansı - Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ile ticari ilişkilerimizi kesiyor
Gündem

İstanbul'da Kudüs Konferansı - Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ile ticari ilişkilerimizi kesiyor

Yeniakit Publisher
2024-04-26 15:43:00 - 2024-04-26 16:13:51
İstanbul'da Kudüs Konferansı - Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ile ticari ilişkilerimizi kesiyor

İstanbul'da düzenlenen Kudüs Konferansı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "İsrail ile ticari ilişkilerimizi kesiyor" dedi. Erdoğan "Netanyahu adını tarihe Gazze Kasabı olarak utançla yazdırdı. Günümüzün Hitler'i Gazze Kasabıdır. Modern dönem firavunlarını görmek isteyen uzağa gitmesin" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da düzenlenen Kudüs Konferansı'nda konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Afrika'dan Asya'ya Amerika'dan Avrupa'ya kadar dünyanın dört bir yanındaki bütün Kudüs sevdalılarına selamlarımı gönderiyorum"

"(Parlamenterler Arası Kudüs Platformu) Platform, faaliyetleriyle toplantı ve konferanslarıyla Filistin davasının küresel ölçekte sesi ve nefesi oldu."

"Müslüman olmanın, Müslümanca yaşamanın hakkı, hukuku ve adaleti cesaretle savunmanın gerçekten zor olduğu günlerden geçiyoruz."
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"İlk kıblemiz Mescid-i Aksan'ın mahremiyetini, tarihi statüsüne yönelik tacizler giderek artıyor. İşgalci İsrail tarafından Kudüs'ün kadim kimliği adım adım yok ediliyor. Haçlı zihniyeti hortlatılmak isteniyor"

"Kudüs-ü Şerif'in her köşesinde bu kutlu beldeye 400 yıl boyunca hizmet etmiş kahraman ecdadımın izi, eseri ve mührü vardır. Kimse bu izleri silemez."

"Netanyahu kendisinden önceki caniler gibi adını 'Gazze Kasabı' olarak tarihe utançla yazdırmıştır."

"Modern dönem firavunlarını görmek isteyen hiç uzağa gitmesin, son 203 gündür 35 bin Filistinliyi acımasızca katledenlere baksın."

Tayyip Erdoğan'ın kalbine zincir vuramazsınız

"Ne yaparsanız boş, ne kadar uğraşsanız beyhude. Tayyip Erdoğan'ın kalbine zincir vuramazsınız. Sizin tehditlerinize ve baskılarınıza asla boyun eğmeyiz."

"Sizin tehdit ve baskılarınıza asla boyun eğmeyiz. Ey Netanyahu, 'Ya Rab Kahhar ismi şerifinle tecelli ederek başta Netanyahu olmak üzere bu Siyonistleri kahru perişan eyle' (Amin). Birileri yolundan dönse de biz dönmeyeceğiz"

"Biz şartlara göre, esen rüzgara göre, sözünü, duruşunu, tavrını belirleyen tatlı su siyasetçilerinden değiliz. Biz bu yola kefenimizi giyerek çıktık."

"İsrail ile ticari ilişkilerimizi kesiyor"

"İsrail ile ilişkilerimizi ticari başta olmak üzere kestik, kesiyoruz. Şunun da altını çiziyorum; Türkiye 2000 yılı aşan tarihinin hiçbir döneminde asla soykırım yapmamış, sömürgeci olmamış, masumlara dokunmamış bir ülkedir. Başı dara düşen herkese kapımızı açtık."

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