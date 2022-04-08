İstanbul'da kritik görüşme!
Türkiye, İtalya ve İngiltere savunma bakanları İstanbul'da yapılacak olan üçlü toplantıda bir araya gelecek.
İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ve İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenecek üçlü toplantıya katılacak.
Ülkeler arasında savunma ve güvenlik alanındaki ilişkilerle bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulacak toplantıda, Ukrayna bağlamındaki gelişmelerin de ele alınması bekleniyor.