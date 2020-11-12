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Aktüel İstanbul'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında getirilen sigara yasağına kısmen uyuldu
Aktüel

İstanbul'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında getirilen sigara yasağına kısmen uyuldu

Yeniakit Publisher
2020-11-12 12:56:12 -
İstanbul'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında getirilen sigara yasağına kısmen uyuldu

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirilen bazı alanlarda sigara içilmesi yasağına kısmen uyulduğu görüldü.

İstanbul Valiliğince Kovid-19'un yayılımını önlemek için bugünden itibaren kentte trafiğe kapalı cadde ve sokaklar ile toplu taşıma araçlarının durakları gibi alanlarda sigara içilmesi yasaklandı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Turizm Şube Müdürlüğü ekipleri, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde drone kaldırarak Türkçe ve İngilizce anonslarla Kovid-19 tedbirlerine uyulması konusunda ikazda bulundu.

Maske takılması, sosyal mesafeye dikkat ederek hareket edilmesi ve sigara içilmemesi konusunda uyarılar yapan ekipler, ayrıca yürüyerek ve araçla Türkçe ve İngilizce olarak herkesi tedbirler konusunda bilgilendirdi.

Maskesi olmayanlara maske de veren ekipler, sigara içenlere 900 lira ceza yazdı.

Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli de uygulamaya katıldı. İstiklal Caddesi'nde kontrollerde bulunan Demirelli, maske takmayan ve sigara içen kişileri, maskelerini takması ve sigara içmemesi konusunda uyardı.

Demirelli, yaptığı açıklamada, Kovid-19'un yayılımını önlemek için İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Valiliğince sigara içilmesinin yasaklandığını ve bu konuda ilçede polis ve zabıta tarafından denetimler yapıldığını söyledi.

Sigara yasağı kuralıyla birlikte maske kullanımının sürekli ve düzgün bir hale gelebileceğini anlatan Demirelli, koronavirüsle mücadele başarıya ulaşmak için herkesin bu kurallara uyması gerektiğini ifade etti.

Esenyurt Meydanı'nda bazı vatandaşlar yasağa uyarken, bazılarının banklarda oturarak bazılarının da yürürken sigara içerek yasağı ihlal ettiği görüldü.

Bakırköy, Zeytinburnu, Göngören'de de vatandaşlar sigara yasağına kısmen uydu. Vatandaşlar, sigara yasağının hem Kovid-19 salgınının önlenmesi hem de sağlık açısından çok iyi olduğunu dile getirdi.

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