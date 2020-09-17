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Aktüel İstanbul'da Kovid-19 tedbirleri denetimi
Aktüel

İstanbul'da Kovid-19 tedbirleri denetimi

Yeniakit Publisher
2020-09-17 15:34:29 -
İstanbul'da Kovid-19 tedbirleri denetimi

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda kentte Kovid-19 tedbirleri denetlendi.

Beykoz Çavuşbaşı'ndaki denetimlerde, Beykoz Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli, Belediye Başkan Yardımcısı Feruz Kutsal, ekiplerle ilçedeki kafeterya ve işletmelerde incelemede bulundu.

Esengül Korkmaz Çiçekli, vatandaşlara tedbirlerde ısrarcı olmaları gerektiğini söyledi.

Çiçekli, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların çoğunun kurallara uyduğunu belirterek, "Uymayanları da biz uyarıyoruz. Restoranları, kafeteryaları, işletmeleri ve vatandaşları yeni normale adapte olmaya çağırıyoruz. Beykoz'da gördüğümüz kadarıyla vatandaşlar kurallara uyuyor." dedi.

Kafeteryalarda dezenfektanları da kontrol eden ekipler, işletme sahiplerini maskesiz müşteri kabul etmemeleri konusunda uyardı.

Silivri'deki denetimlerde Silivri Kaymakamı Ali Partal ve Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Solak, ekipler eşliğinde ilçedeki alışveriş merkezlerinde maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını denetledi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetim yapıldı. Maske takmayan bazı vatandaşlara ceza uygulandı.

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