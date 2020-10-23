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Aktüel İstanbul'da Kovid-19 "tanılı/temaslı" 31 bin 503 kişi denetlendi
Aktüel

İstanbul'da Kovid-19 "tanılı/temaslı" 31 bin 503 kişi denetlendi

Yeniakit Publisher
2020-10-23 10:25:23 -
İstanbul'da Kovid-19 "tanılı/temaslı" 31 bin 503 kişi denetlendi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 31 bin 503 kişi denetlenirken, izolasyon şartlarına uymayanlar yurt ve pansiyonlara yerleştirildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'daki paylaşımında, İstanbul'da 22 Ekim'de "tanılı/temaslı" olması nedeniyle izolasyona tabi tutulan kişilere yönelik denetim gerçekleştirildiğini belirtti.

Yerlikaya, bu kapsamda 31 bin 503 kişinin denetlendiğini, izolasyon şartlarına uymayan 12 kişinin yurt ve pansiyona alındığını ifade etti. Vali Yerlikaya, denetimde 247 bin 371 lira para cezası kesildiğini kaydetti.

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