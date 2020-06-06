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Aktüel

İstanbul'da Kovid-19 denetimleri sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-06-06 10:04:33 -
İstanbul'da Kovid-19 denetimleri sürüyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında berber, AVM'deki iş yeri, pazar yeri, kahvehane, hamam, lokanta, spor merkezi, park-mesire yeri, otel, taksi ve toplu ulaşım araçlarının denetlendiğini bildirdi.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli hemşehrilerim, sağlığınız için dün 2 bin 602 berber, 88 AVM'de 2 bin 587 iş yeri, 99 pazar yeri, 1430 kahvehane, 126 hamam, 2 bin 215 lokanta, 388 spor merkezi, 418 park-mesire yeri, 394 otel, 2 bin 648 taksi, 6 bin 971 toplu ulaşım aracını denetlendik." ifadelerini kullandı.

Paylaşımında denetimlerden karelere yer veren Yerlikaya, kurallara uyanları alkışladı.

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