İstanbul'da Kovid-19 denetimleri

İSTANBUL (AA) - Kent genelinde, Kovid-19 tedbirleri kapsamında semt pazarları, lokantalar, cafe ve dükkanlarda denetim gerçekleştirildi.



İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın koordinasyonunda "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla yapılan denetimlerde, Kovid-19 tedbirlerine, maske kullanımına, mesafe ve temizliğe uyulup uyulmadığı kontrol edildi.



Bu kapsamda Avcılar Kaymakamı Kemal İnan, ilçedeki denetimlere katıldı.

Avcılar'da işletme, restoran, market, cafe ve fırınlarda kontroller yapıldı. Koronavirüsle mücadelede alınması gereken tedbirler hatırlatılırken, temizlik, maske ve mesafenin önemi vurgulandı.

Avcılar Kaymakamı İnan, gazetecilere yaptığı açıklamada, son günlerde vatandaşların özellikle asker eğlencesi, düğün, kına programlarına katılması nedeniyle vaka sayısında biraz yükselme olduğunu hatırlatarak, "Bakanlığımız ve Valiliğimiz de bu konuda tedbirler aldı. Biz de bu tedbirlere uyulup uyulmadığını kontrol ediyoruz." dedi.



Maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulmasının sadece kamu görevlilerinin değil herkesin sorumluluğu olduğunu vurgulayan İnan, "Umarım uyarılarımız fayda verir. Bundan sonra uyardığımız yerler kurallara uymadığı takdirde cezai işlem yoluna gideriz." diye konuştu.

- Arnavutköy'de de denetim yapıldı

Arnavutköy'de de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimi gerçekleştirildi.

Arnavutköy Kaymakamı Ahmet Odabaş, Arnavutköy'deki otobüs durakları, dükkanlar ve pazar yerlerinde vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Denetimlerin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Odabaş, şöyle konuştu:

"Salgın Denetim Merkezi ekiplerimize her hafta katkıda bulunarak vatandaşlarımızın kurallara uyması konusunda uyarılarda bulunuyoruz. Kış aylarına yaklaşıyoruz. Vatandaşlarımızın özellikle şu dönemde nisan-mayıs aylarına geri dönmememiz için dikkat etmesi gerekiyor. Toplu taşıma araçlarına ayakta binmememiz gerekiyor. Ayakta yolcu alan dolmuş ve otobüs şoförlerini vatandaşlarımızın plakalarını alarak ihbar etmelerini istiyoruz. Bugün yaptığımız denetimlerde gördük ki Arnavutköy'de vatandaşlarımızın maske kuralına uyuyor. Kurallara uyan herkese teşekkür ederiz."

Bu arada Odabaş, denetim sırasında maske takmadığı görülen bir vatandaşa ceza kesilmesini istedi.

Polis ekiplerinin durdurarak ceza kestiği Ramazan Demir, "Normalde maskesiz dışarı çıkmam. Bugün ilk defa terliklerle dışarı çıktım, ceza yedim." dedi."