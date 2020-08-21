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Aktüel İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında denetim yapıldı
Aktüel

İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında denetim yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-21 20:08:00 -
İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında denetim yapıldı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yapıldı.

Sivil Trafik ve Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uygulama kapsamında, Anadolu Yakası'ndaki çok sayıda noktada minibüsler durdurularak şoför ve yolcuların tedbirlere uyup uymadıklarına bakıldı.

Şoför ve yolculara tedbirlere riayet edilmesi yönünde uyarılarda bulunan ekipler, ayrıca araçların evrak kontrolünü de gerçekleştirdi.

Tedbirlere uymadığı ve belirlenen kapasitenin üzerinde yolcu taşıdığı tespit edilen araçların sürücülerine Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten 3 bin 180 lira para cezası uygulanacağı bildirildi.

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