  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İstanbul'da korkutan yangın
Gündem

İstanbul'da korkutan yangın

Yeniakit Publisher
2023-07-27 22:54:00 - 2023-07-27 22:55:03
İstanbul'da korkutan yangın

Küçükçekmece’de 4 katlı bir binada çıkan yangında 2 kişi yaralandı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, akşam saatlerinde Küçükçekmece Atatürk Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın bir alışveriş merkezi tarafından depo olarak kullanılan 2. katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bu sırada yangına müdahale etmek isteyen 2 kişi ise yaralandı.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ekipler yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlattı.

Sesi fazla çıkana CHP tarifesi! Tanju Özcan paketlendi
Sesi fazla çıkana CHP tarifesi! Tanju Özcan paketlendi

Siyaset
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sesi fazla çıkana CHP tarifesi! Tanju Özcan paketlendi

‘Avrupa ülkelerine satılmasın’ teklifi! Türkiye'ye 3 kat fazla kazandıran formül
‘Avrupa ülkelerine satılmasın’ teklifi! Türkiye'ye 3 kat fazla kazandıran formül

Ekonomi

‘Avrupa ülkelerine satılmasın’ teklifi! Türkiye'ye 3 kat fazla kazandıran formül

Tanju'dan Ekrem bombası! Canlı yayında açıkladı
Tanju'dan Ekrem bombası! Canlı yayında açıkladı

Gündem

Tanju'dan Ekrem bombası! Canlı yayında açıkladı

Hatice Kolçak’tan yeni tahmin! İşte altında asıl yükseliş zamanı
Hatice Kolçak’tan yeni tahmin! İşte altında asıl yükseliş zamanı

Ekonomi

Hatice Kolçak’tan yeni tahmin! İşte altında asıl yükseliş zamanı

BAE'de yas ilan edildi! Erdoğan'dan Al Nahyan'a taziye telefonu
BAE'de yas ilan edildi! Erdoğan'dan Al Nahyan'a taziye telefonu

Dünya

BAE'de yas ilan edildi! Erdoğan'dan Al Nahyan'a taziye telefonu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23