0553 313 94 23

İstanbul'da korkutan patlama!

İstanbul Esenyurt'ta bulunan bir lokantada gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi.

08 Mart 2019 Cuma 10:07
İstanbul'da korkutan patlama!

Esenyurt'ta lokantada patlama Esenyurt'ta bir iş yerinde meydana gelen patlamada 5 araç ve çevredeki binalarda hasar meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre Esenyurt Namık Kemal Mahallesi'nde bu sabah saat 05.30 sıralarında gaz sıkışması nedeniyle bir patlama meydana geldi. Patlamada 5 araç hasar gördü, çevredeki evlerin camları kırıldı.

Olay yerine ekipler sevk edildi 

Büyük korku yaşayan mahalle sakinleri ekiplere haber verdi. Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri gönderildi.

Mahalle muhtarından açıklama

Mahalle Muhtarı Murat Cambaz, olayda ölü ve yaralı olmadığını belirterek, "Doğal gazdan kaynaklı patlama olduğu düşünülüyor. Yaklaşık 15-20 ev ile bazı araçlar hasar gördü. Gerekli kurumların da şu anda hasar tespit sonucunu bekliyoruz." dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 10:07
  1. Esenyurt'

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Yüzügüllü, öğrencilerle bir araya geldi
    1. Başkan Yüzügüllü, öğrencilerle bir..
    2. Borsa İstanbul'da gong kadın-erkek..
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit..
    4. Beyoğlu’nda otelde yangın paniği
    5. Ahır çöktü, 43 hayvan telef oldu
    6. Elazığ’da FETÖ/PDY operasyonu: 4’ü..
    7. Osmanlı'da kadın hakları arşivde
    8. Karadeniz’de Türk-Rus gemileri askeri..
    9. Akar: "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı..
    10. Bakan Akar: "DEAŞ'la göğüs göğüse..
    11. Kozmik odada kumpas davası
    12. Alaşehir’de orman mahallelerine yangın..
    13. Fenerbahçe sürpriz forvet hamlesi!..
    14. Alper Taş'tan Saadet'e 'Çağlar Cilara'..
    15. MotoGP'nin en çok kazananı İtalyanlar
    16. Spor camiasından 8 Mart mesajları
    17. "VSY Biotechnology'de kadınlar her..
    18. Feribot iskelesinde 196 şişe kaçak..
    19. Türkiye neden S-400 satın alıyor? İşte..
    20. Bakan Hulusi Akar duyurdu: Bugün..
    21. Haluk Şahin: "Olcay Şahan, sezonu en..
    22. Kadınlar 31 Mart’ta yönetimde söz..
    23. Milli Savunma Bakanı Akar: "Bizim..
    24. Akar: "(Suriye) Rejimden en büyük..
    25. Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin’in..
    26. Mansur Yavaş yine gaza geldi! '2 anket..
    27. Kaymakam Coşkun öğrencilerle buluştu
    28. Mahathir, Bangsamoro Özerk Bölgesi..
    29. Çukurca’da 2. Foto Safari hazırlıkları
    30. Akar: "Saldırılar devam eder, göç..
    Çavuşoğlu, CHP'nin kalesinde konuştu: Burada toplantı yapamıyorum, misafirler benimle dalga geçiyor
    Çavuşoğlu, CHP'nin kalesinde konuştu: Burada toplantı yapamıyorum, misafirler benimle dalga geçiyor
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    ABD en cazip teklifle geldi!
    ABD en cazip teklifle geldi!

    Günün Karikatürü

    8 Mart 2019
    Cağaloğlu Anadolu Lisesinde Mescid-i Aksa hazımsızlığı!
    Cağaloğlu Anadolu Lisesinde Mescid-i Aksa hazımsızlığı!
    İç güvenlik tehdidi haline geldi! TSK'da yasaklanabilir
    İç güvenlik tehdidi haline geldi! TSK'da yasaklanabilir