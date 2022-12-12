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Yerel İstanbul’da korkutan görüntü: Caddebostan Sahili kırmızıya boyandı
Yerel

İstanbul’da korkutan görüntü: Caddebostan Sahili kırmızıya boyandı

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, İstanbul'da akşam saatlerinde başlayacak olan fırtına için sarı kodla uyarıda bulunmuştu. Anadolu Yakası’nda etkisini gösteren lodos sonrasında Kadıköy’ü kırmızı yosunlar vurdu.

Yeniakit Publisher
2022-12-12 09:59:00 -
İstanbul’da korkutan görüntü: Caddebostan Sahili kırmızıya boyandı

İstanbul’da etkili olan lodos sonrasında Caddebostan Sahili kırmızı yosunla kaplandı. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, İstanbul’da akşam saatlerinde başlayacak olan fırtına için sarı kodla uyarıda bulunmuştu.

KIRMIZI YOSUNLARLA KAPLANDI

Anadolu Yakası’nda etkisini gösteren lodos, Kadıköy Caddebostan Sahili’ni yine kırmızı yosunlarla kapladı.

Şiddetli dalgalarla birlikte sahile vuran kırmızı renkli yosunların sahildeki kayalıkları ve yürüyüş yolunu kapladığı görüldü.

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