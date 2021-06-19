İstanbul'da korkutan deprem! İşte büyüklüğü

İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünün 3,9 olduğunu, merkez üssünün ise Kartal olduğunu açıkladı. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açılamada ise depremin büyüklüğü 4,2 olarak kaydedilirken, merkez üssünün Sultanbeyli olduğu belirtildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yaptığı ilk açıklamada, "AFAD Başkanlığından alınan bilgilere göre; bugün saat 15.07'de #Kartal ilçemiz Yakacık Çarşı Mahallesi civarında 3.9 büyüklüğünde bir #deprem meydana gelmiştir. Güvenlik ve zabıta birimlerimize intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. İlimize geçmiş olsun" dedi.