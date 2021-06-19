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Gündem İstanbul'da korkutan deprem! İşte büyüklüğü
Gündem

İstanbul'da korkutan deprem! İşte büyüklüğü

İstanbul'da korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 3,9 olarak açıklarken, Kandilli Rasathanesi büyüklüğün 4,2 olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-06-19 15:10:00 - 2021-06-19 16:00:33
İstanbul'da korkutan deprem! İşte büyüklüğü

İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünün 3,9 olduğunu, merkez üssünün ise Kartal olduğunu açıkladı. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açılamada ise depremin büyüklüğü 4,2 olarak kaydedilirken, merkez üssünün Sultanbeyli olduğu belirtildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yaptığı ilk açıklamada, "AFAD Başkanlığından alınan bilgilere göre; bugün saat 15.07'de #Kartal ilçemiz Yakacık Çarşı Mahallesi civarında 3.9 büyüklüğünde bir #deprem meydana gelmiştir. Güvenlik ve zabıta birimlerimize intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. İlimize geçmiş olsun" dedi.

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Yorumlar

Tövbe tövbe.

Şu pandemide bari deprem olacak diyerek afeti çağırmayın. Tamam uyarılar iyi de bu pandemide zaten herkes iyice bunalıp, karamsarlığa kapıldı.
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İsmail Uysal

NEREDE BU BÜYÜK KUTSAL ŞEHRİN BU ŞEHRE LAYIK OLMAYAN ŞOVMEN YALANCI BAŞKANLIKLA ALAKASI OLMAYAN BAŞKAN ŞOV YAPACAGINA GÖREVİNİ YAP.
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