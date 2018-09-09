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İstanbul'da korkunç olay! Lüks yatta silahlar konuştu

Beşiktaş Bebek'te yatla denize açılan 2 arkadaş arasında kavga çıktı. Silahların kullanıldığı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

09 Eylül 2018 Pazar 12:25
İstanbul'da korkunç olay! Lüks yatta silahlar konuştu

Olay dün saat 11:00 sıralarında yaşandı. Bebek'ten kiraladıkları yat ile denize açılan iki arkadaş boğaz turu yapıyordu. İddialara göre Y.D ve S.N bir süre sonra alacak verecek meselesi yüzünden tartışmaya başladı. İtişmeler de başlayınca S.N üstünde taşıdığı tabancayı çekerek arkadaşı Y.D' ye ateş etti. Açık denizde olayı gören diğer teknelerdeki vatandaşlar durumu polise bildirdi. Zanlı arkadaşını vurduktan sonra tabancayı denize attı. Yat kaptanı yatı Bebek iskelesine yanaştırdı. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri cinayet şüphelisi S.N'yi yat kıyıya yanaşır yanaşmaz orada gözaltına aldı. Yat kaptanı M.C de ifadesi için polis merkezine götürüldü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri vurulan Y.D'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Haber Tarihi: 09 Eylül 2018 Pazar 12:25
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