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Aktüel İstanbul'da korkunç olay
Aktüel

İstanbul'da korkunç olay

Fatih, Unkapanı Köprüsü altında üzerinden kimlik çıkmayan 35 yaşlarında erkek cesedi bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-12-13 16:50:00 -
İstanbul'da korkunç olay

Haliç Unkapanı Köprüsü altında saat 15.00 sıralarında suyun yüzeyinde hareketsiz şekilde yatan kişiyi gören vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ve deniz polisi ekipleri sudaki kişiyi karaya çıkardı.

Sağlık ekipleri yaptığı ilk müdahalede denizden çıkarılan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Cesedin 35 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu ve üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenildi. Ekiplerin olay yerindeki incelemelerinin ardından ceset, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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