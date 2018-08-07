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İstanbul'da korkunç kaza: 2 kişi öldü

Tuzla'da aşırı hız yüzünden aracın kontrolünü kaybeden sürücünün çarptığı 2 tersane işçisi olay yerinde hayatını kaybetti.

07 Ağustos 2018 Salı 09:07
İstanbul'da korkunç kaza: 2 kişi öldü

Olay, dun akşam saatlerinde Tuzla İçmeler Mahallesi Tersaneler Caddesi üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, cadde üzerinde hızla ilerleyen otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybedip önce karşı kaldırıma çıktı, ardından o esnada yaya yolundan geçmekte olan tersane işçilerinden Güney Ersan (39) ve Ramazan Kuş'a (50) çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobil ile duvar arasında sıkışan 2 işçinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, polis araç sürücüsünü gözaltına aldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

 

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2018 Salı 09:07
  1. 2 ölü
  2. trafik kazası
  3. Tuzla

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