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Yaşam İstanbul'da korkunç cinayete ilişkin yeni görüntü otaya çıktı
Yaşam

İstanbul'da korkunç cinayete ilişkin yeni görüntü otaya çıktı

Yeniakit Publisher
2024-06-11 23:27:00 - 2024-06-11 23:30:34

İstanbul'da işlenen cinayette sıcak bir gelişme yaşandı. Büyükçekmece'de elleri ve ayakları bağlı, halıya sarılı halde cansız bedeni bulunan Sedef Güler'in, cinayetin işlendiği eve giriş görüntüleri ortaya çıktı.

Büyükçekmece Mimar Sinan sahilinde Sedef Güler'in cesedi balıkçılar tarafından bulunmuştu.

Beylikdüzü'nde bir adreste cinayetin işlendiği, şüphelilerin ardından nalburdan zincir alıp Güler'i halıya bağladıkları, sonrasında ayağına ağırlık bağlayıp denize attıkları belirlenmişti.

Eve giriş görüntüleri ortaya çıktı

Sedef Güler'in, şüpheli Yavuz G. ile birlikte cinayetin işlendiği eve giriş görüntüleri ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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