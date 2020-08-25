İstanbul'da korku dolu anlar! Metrobüs bir anda alev topuna döndü
İstanbul İncirli durağına metrobüste yangın çıktı. Ekiplerin sevk edildiği olay yerinde araç içerisindeki yolcular tahliye edilirken, itfaiye alev alev yanan metrobüsü söndürdü.
İstanbul'un Bakırköy ilçesinde bulunan İncirli durağına yakın bir konumda metrobüste yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yapılan çalışmaların ardından metrobüs yangını sebebiyle kapatılan D-100 Ankara yönü trafiğe yeniden açıldı.
Tahliyesi sağlanan metrobüs bir anda alev aldı.
Yangın nedeniyle metrobüsten çıkan dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görüldü.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçtaki yangına müdahale ederek söndürdü.
Yangın nedeniyle hem metrobüs seferlerinde hem de Kabataş-Bağcılar tramvay hattında seferler bir süre aksadı.