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Avrupa İstanbul'da korku dolu anlar! İETT otobüsünün arkasından dumanlar yükseldi
Avrupa

İstanbul'da korku dolu anlar! İETT otobüsünün arkasından dumanlar yükseldi

Pendik’te seyir halinde olan bir İETT otobüsünün arka kısmından yükselen dumanlar paniğe yol açtı. Şoförün otobüsü yol kenarına çekmesiyle yolcular aşağı indi. Otobüsten dumanların yükseldiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2022-09-26 12:16:00 - 2022-09-26 12:16:58

Olay, Pendik, Şeyhli Mahallesinde dün akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre seyir halinde olan KM25 numaralı hatta çalışan İETT otobüsünün arka kısmından dumanlar yükselmeye başladı.

Durumu fark eden otobüs şoförünün otobüsü yolun kenarına çekmesiyle otobüste bulunan yolcular aşağıya indi.

Olayı fark eden çevredeki vatandaşlar da otobüsün yanına geldi. Otobüste yaşanan arıza nedeniyle otobüs seferine devam edemedi. İETT otobüsünden dumanların yükseldiği anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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