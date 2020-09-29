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Yaşam İstanbul'da korku dolu anlar! Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
Yaşam

İstanbul'da korku dolu anlar! Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

İstanbul'da etkisini gösteren şiddetli yağışla birlikte; başta Ümraniye, Kadıköy olmak üzere Anadolu Yakası'nda ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Bazı vatandaşlar battaniyelerle arabalarını korumaya çalışırken korku dolu anlar vatandaşların kamerasına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2020-09-29 14:56:00 - 2020-09-29 14:59:41

İstanbul'da meteorolojinin uyarılarının ardından yağış etkisini göstermeye başladı. Şiddetli yağışın etkisiyle yollar kayganlaşırken bazı cadde ve sokaklarda sel meydana geldi. Bazı ilçelerde de meydana gelen dolu yağışı korku dolu anlar yaşattı.

İstanbul'da başta Ümraniye, Kadıköy olmak üzere birçok bölgede ceviz büyüklüğünde yağan dolu, vatandaşların kamerasına yansıdı.

İstanbullular battaniyelere sarıldı

Öte yandan geçtiğimiz yıllarda İstanbul'da meydana gelen ve birçok maddi zarara neden olan dolu yağışından ağzı yanan İstanbullular arabalarını korumak için battaniyelere sarıldı.

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