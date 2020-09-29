İstanbul'da korku dolu anlar! Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

İstanbul'da meteorolojinin uyarılarının ardından yağış etkisini göstermeye başladı. Şiddetli yağışın etkisiyle yollar kayganlaşırken bazı cadde ve sokaklarda sel meydana geldi. Bazı ilçelerde de meydana gelen dolu yağışı korku dolu anlar yaşattı.

İstanbul'da başta Ümraniye, Kadıköy olmak üzere birçok bölgede ceviz büyüklüğünde yağan dolu, vatandaşların kamerasına yansıdı.

İstanbullular battaniyelere sarıldı

Öte yandan geçtiğimiz yıllarda İstanbul'da meydana gelen ve birçok maddi zarara neden olan dolu yağışından ağzı yanan İstanbullular arabalarını korumak için battaniyelere sarıldı.