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Gündem İstanbul'da korku dolu anlar
Gündem

İstanbul'da korku dolu anlar

Gaziosmanpaşa'da gece saatlerinde 4 katlı bir binanın girişinde bulunan elektrik panosunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken, binada yaşayan aralarında kadın ve çocukların da olduğu 12 kişiyi itfaiye merdiveniyle tahliye edildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-14 04:32:00 -
İstanbul'da korku dolu anlar

Yangın ihbarını alan bir anne çalıştığı hastaneden olay yerine koşarak gelerek, korku dolu gözlerle ailesini bekledi. Yangın sonrası aralarında 7 yaşında bir kız çocuğunun da olduğu 4 kişi kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

12 kişi kurtarıldı

Yangın, saat 02.30 sıralarında, Gaziosmanpaşa Fevzi Çakmak Mahallesi, 767 Sokak'taki 4 katlı bir binanın girişinde bulunan elektrik panosunda henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Oturdukları apartmanın girişinden alevlerin yükseldiğini gören bina sakinleri korku dolu anlar yaşadı. Mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken, olay yerine de çok sayıda ambulans sevk edildi. Polis ekipleri de sokakta önlem aldı. İtfaiye ekipleri bina girişinde yanan elektrik panosunu kısa sürede söndürdü. Üst katlarda panik yapan aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 12 kişiyi itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla tahliye etti. Tahliye edilenler arasında bulunan 4 kişi ilk müdahalenin ardından kontrol amaçlı hastaneye kaldırılırken, diğer kişiler de ayakta tedavi edildi. İtfaiye ekipleri yangını tamamen söndürerek soğutma çalışması yaptı.

Yangın çıkan binada ailesi bulunan Elif Özdemir isimli anne, "İçeri de annem, kızım, kardeşim vardı. Benim kızımı götürdüler Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, annem halen orada onu bekliyorum. Durumları idare eder iyiler şu anda. Yangının nasıl çıktığını bilmiyorum. Zaten hastanede çalışıyorum oradan geldim buraya. Kızım 7 yaşında oksijen verdiler babası yanında gitti hastaneye, bende annem ile kardeşimi bekliyorum" dedi.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, yangınla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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