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Gündem İstanbul'da köprü kapatıldı! Bu yollara dikkat
Gündem

İstanbul'da köprü kapatıldı! Bu yollara dikkat

İstanbul maratonu nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile birlikte bazı yollar saat 03.00'te ulaşıma kapatıldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-07 10:22:00 -
İstanbul'da köprü kapatıldı! Bu yollara dikkat

İstanbul maratonu nedeniyle bazı yollar saat 03.00'te ulaşıma kapatıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen 43. İstanbul Maratonu için İstanbul Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Altunizade'den başlayıp Sultanahmet Meydanı'nda sona erecek olan maraton için saat 03.00 itibariyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı.

Köprüyü kullanmak isteyen sürücüler Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne yönlendirildi. Parkur üzerindeki tüm yollar ise 05.00'ten itibaren araç trafiğine kapalı olacak.

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