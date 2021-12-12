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Aktüel İstanbul'da kızını öldüren kişi intihar girişiminde bulundu
Aktüel

İstanbul'da kızını öldüren kişi intihar girişiminde bulundu

İstanbul-Pendik'te bir kişi 7 yaşındaki kızını öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-12-12 23:15:00 -
İstanbul'da kızını öldüren kişi intihar girişiminde bulundu

İstanbul-Pendik'te bir kişi 7 yaşındaki kızını öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu.

Alınan bilgiye göre H.Ö, boşanma aşamasında olduğu eşinin yanında kalan 7 yaşındaki kızı D.Ö'yü alarak Pendik Kavakpınar Mahallesi'ndeki evine getirdi.

Henüz belirlenemeyen nedenle kızını bıçaklayan H.Ö, ardından aynı bıçakla intihar girişiminde bulundu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eve gelen sağlık ekipleri 7 yaşındaki D.Ö'nün hayatını kaybettiğini belirledi.

Hastaneye kaldırılan H.Ö'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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