İstanbul'da kızını öldüren kişi intihar girişiminde bulundu
İstanbul-Pendik'te bir kişi 7 yaşındaki kızını öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu.
İstanbul-Pendik'te bir kişi 7 yaşındaki kızını öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu.
Alınan bilgiye göre H.Ö, boşanma aşamasında olduğu eşinin yanında kalan 7 yaşındaki kızı D.Ö'yü alarak Pendik Kavakpınar Mahallesi'ndeki evine getirdi.
Henüz belirlenemeyen nedenle kızını bıçaklayan H.Ö, ardından aynı bıçakla intihar girişiminde bulundu.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Eve gelen sağlık ekipleri 7 yaşındaki D.Ö'nün hayatını kaybettiğini belirledi.
Hastaneye kaldırılan H.Ö'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.