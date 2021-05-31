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İstanbul'da kısıtlamanın sona ermesiyle trafikte hareketlilik başladı
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Gündem İstanbul'da kısıtlamanın sona ermesiyle trafikte hareketlilik başladı
Gündem

İstanbul'da kısıtlamanın sona ermesiyle trafikte hareketlilik başladı

İstanbul'da yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle trafikte hareketlilik başladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-31 07:30:00 -
İstanbul'da kısıtlamanın sona ermesiyle trafikte hareketlilik başladı

 Sabahın ilk saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 45 seviyelerinde seyrediyor.

İstanbul'da yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05:00 itibariyle sona erdi. Haftanın ilk iş günü sabahın erken saatlerinde araçların trafikteki hareketliliği başladı. İl genelinde yüzde 45 seviyelerinde seyreden trafik yoğunluğu E-5 Karayolu Halıcıoğlu mevkiinden görüntülendi.

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