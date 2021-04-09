  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam İstanbul’da kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu böyle görüntülendi
Yaşam

İstanbul’da kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu böyle görüntülendi

Koronavirüs vaka sayısının artmasıyla geri dönen hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu.

Yeniakit Publisher
2021-04-09 18:35:00 - 2021-04-09 18:48:47

İstanbul’da hafta sonu kısıtlaması öncesi yaşanan trafik yoğunluğu erken saatlerde başladı. Saat 17.00 sırlarında yüzde 67’lere çıkan trafik yoğunluğu Cevizlibağ’da havadan görüntülendi.

Kısıtlama öncesi yoğunluk oluştu

Korona virüs vakalarının artmasıyla Cumartesi günleri de uygulanmaya başlayan sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde trafikte yoğunluk oluştu. İstanbul’da saat 16.00 itibariyle ana halterlerde trafik durma noktasına geldi. Aynı zamanda toplu ulaşım araçlarında yoğunluk yaşandı.

İstanbul Büyükşehir(İBB) Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre; trafik yoğunluğu yüzde 67’e ulaştı. Cuma akşamı saat 21.00’de başlayacak olan sokağa çıkma kısıtlaması Pazartesi sabahı saat 05.00’e kadar devam edecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uyanış Büyük Selçuklu’da seyirciyi üzen haber! Çekimler durduruldu
Gündem

Uyanış Büyük Selçuklu’da seyirciyi üzen haber! Çekimler durduruldu

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi hayranlarını derinden sarsan bir haber geldi. Ünlü oyuncu Ekin Koç’un (Sultan Sencer), koronavirüs testi poziti..
Karşılık ağır ithamlar! Acun erteledi ortalık karıştı
Spor

Karşılık ağır ithamlar! Acun erteledi ortalık karıştı

8 Nisan’da düzenlenmesi planlanan Erzurumspor’a deste gecesinin ertelenmesi Acun Ilıcalı ile Beşiktaş kulübü üyesi Mesut Urgancanlar arasınd..
Rusya'dan Montrö açıklaması
Dünya

Rusya'dan Montrö açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile ilgili Türkiye'ye ilginç bir çağrıda bulundu...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay