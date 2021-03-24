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Ekonomi İstanbul’da kiralık ev fiyatları uçtu! Bazı semtlerde yüzde 100'ün üzerinde
Ekonomi

İstanbul’da kiralık ev fiyatları uçtu! Bazı semtlerde yüzde 100'ün üzerinde

İstanbul’da arzın azalması, satılık konut fiyatlarının çok yüksek olması ve tüketicinin kiralık evlere yönelmesinin yanı sıra kentsel dönüşüm fiyat artışında etkili oldu. Kiralık ev fiyatları son bir yılda bazı semtlerde yüzde 100’ün üzerinde artması kiracıları da tedirgin etti.

Yeniakit Publisher
2021-03-24 11:04:00 -
İstanbul’da kiralık ev fiyatları uçtu! Bazı semtlerde yüzde 100'ün üzerinde

Ev kiraları İstanbul’da son bir yılda enflasyonun üzerinde artış trendine girdi. Konut kredi faizlerinin yükselmesiyle birlikte ilk olarak haziran ayında bahçeli evlerde başlayıp, eylülde ise diğer arayışların devreye girmesiyle İstanbul’da kiralık ev fiyatları bazı semtlerde yüzde 100’ün üzerinde arttı.

Bağcılar’da artış yüzde 122’yi bulurken, Zeytinburnu, Şile, Esenyurt, Ataşehir, Sultanbeyli, Kadıköy, Çekmeköy ve Beykoz gibi 8 ilçede de kira artışları yüzde 50’nin üzerine çıktı. Dünya gazetesinden Leyla İlhan'ın Hürriyet Emlak verilerinden aktardığına göre bazı ilçelerde yüksek artış semt bazlı yaşandı. 

Sarıyer’in Reşitpaşa, Emirgan, Kumköy semtleriyle, Kağıthane’nin Hamidiye semti ve Şişli’nin Harbiye’de kira artışı yüzde 100’ü buldu. Sarıyer’in Zekeriyaköy semtiyle Beşiktaş’ın Dikilitaş ve Levazım semtleri, Beyoğlu’nun Gümüşsuyu semtinde artışlar yüzde 75 ila 100 arasında gözlemlendi.

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