İstanbul'da kiraların en yüksek olduğu ilçe belli oldu

Şehirde en yüksek kira ortalaması 2 bin 700 lira ile Sarıyer'de görülürken, bu rakam, Esenyurt, Sancaktepe ve Sultangazi'de 900 liraya kadar düşüyor.

Gayrimenkul veri analizi platformu Endeksa'nın İstanbul genelindeki kira ücretlerinin incelendiği araştırmasına göre, kentsel dönüşüm gibi faktörlerin de etkisiyle artan arz ve yabancı para kurundaki değişim kira değerlerini en fazla etkileyen faktörler arasında yer alıyor.

Önceden yabancı para biriminde yapılan kiralamaların, getirilen düzenlemelerle TL'ye dönüştürülmesi kira değerlerinin de gerilemesine neden oldu. Buna göre, İstanbul'da son bir yılda kira fiyatları yüzde 2,89 gerilerken, İstanbullular 100 metrekarelik bir daire için ortalama bin 600 lira kira ödüyor.

En yüksek Sarıyer, Şişli ve Beyoğlu'nda

İstanbul'da 100 metrekarelik bir daire için en yüksek kira ortalaması 2 bin 700 lira ile Sarıyer'de görülürken, onu 2 bin 600 lira ile Beşiktaş ve Beyoğlu takip ediyor.

Bu alanda ortalama 2 bin 200 lirayla Bakırköy dördüncü, 2 bin lirayla Şişli beşinci, bin 900 lirayla Kadıköy ve Zeytinburnu altıncı, bin 800 lirayla Adalar yedinci, bin 700 lirayla Eyüpsultan, Ataşehir ve Fatih sekizinci, bin 600 lirayla Üsküdar dokuzuncu, bin 500 lirayla Kağıthane ve Beykoz onuncu sırada yer alıyor.

Gaziosmanpaşa, Maltepe, Küçükçekmece ve Bağcılar'da ortalama ödenen kira bin 400 lira olarak görülürken, bu rakam Bahçelievler, Güngören ve Bayrampaşa'da bin 300 liraya düşüyor.

En düşük ortalama Esenyurt, Sancaktepe ve Sultangazi'de

İstanbul'da en düşük kirayı ortalama 900 lira ile Esenyurt, Sancaktepe ve Sultangazi'de oturanlar ödüyor. Bu rakam Sultanbeyli, Tuzla, Pendik, Çekmeköy, Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de bin liraya çıkıyor.

En düşük ortalama ödeme rakamında aylık bin 100 lirayla Esenler ve Avcılar üçüncü, bin 200 lirayla Kartal, Ümraniye ve Başakşehir dördüncü sırada yer alıyor.

İstanbul'un merkezinden uzak ilçelerinde ise fiyatlar ortalamanın altında kalıyor. Söz konusu tutar Silivri ve Arnavutköy'de 800'e kadar gerilerken, Çatalca'da 900 liraya, Şile'de bin 200 liraya çıkıyor.

Kiralarda en yüksek düşüş ve Sancaktepe'de

İstanbul genelinde son bir yılda kira fiyatları yüzde 2,89 gerilerken, en yüksek düşüş yüzde 10,55 Beykoz'da görüldü.

Beykoz'u bu alanda yüzde 8,66 ile Sancaktepe, yüzde 5,71 ile Sultanbeyli, yüzde 5,26 ile Eyüpsultan, yüzde 3,79 ile Ataşehir, yüzde 2,43 ile Tuzla, yüzde 2,02 ile Gaziosmanpaşa, yüzde 1,24 ile Maltepe, yüzde 1,04 ile Kartal takip etti.

Son bir yılda ortalama kira fiyatlarında düşüş görülen diğer ilçeler ise yüzde 0,98 ile Küçükçekmece, yüzde 0,48 ile Pendik oldu.

En yüksek artış Zeytinburnu'nda

Ortalama kira fiyatlarının söz konusu dönemde en yüksek arttığı ilçe yüzde 27,63 ile Zeytinburnu olurken, onu yüzde 13,92 ile Çatalca, yüzde 12,18 ile Başakşehir, yüzde 12,03 ile Şile takip etti.

En yüksek artış oranında Sarıyer yüzde 11,07 ile beşinci, Esenyurt yüzde 10,24 ile altıncı, Adalar yüzde 9,90 ile yedinci, Fatih yüzde 9,68 ile sekizinci, Avcılar yüzde 8,48 ile dokuzuncu, Büyükçekmece yüzde 7,81 ile onuncu sırada yer aldı.

Son bir yılda Beyoğlu'nda yüzde 2,59, Bakırköy'de yüzde 3,51, Güngören'de yüzde 4,50, Silivri'de yüzde 4,98, Bahçelievler'de yüzde 5,13, Bağcılar'da yüzde 5,32, Kağıthane'de yüzde 5,55, Şişli'de yüzde 5,64, Arnavutköy'de yüzde 6,49, Bayrampaşa'da yüzde 6,78, Beylikdüzü'nde yüzde 7,62 artış görüldü.

Kira fiyatlarında artış oranlarının sınırlı kaldığı ilçeler ise yüzde 0,27 ile Kadıköy, yüzde 0,71 ile Üsküdar, yüzde 0,75 ile Ümraniye, yüzde 1,08 ile Çekmeköy, yüzde 1,41 ile Sultangazi, yüzde 1,82 ile Beşiktaş, yüzde 1,92 ile Esenler oldu.