İstanbul’da kim kaç kilometre metro yaptı? İmamoğlu’nun yalanları

İstanbul, CHP yönetiminde 5 yıllık süreçte ilerleme kaydedemedi.

İstanbul'u 5 yıldır yöneten CHP'li Ekrem İmamoğlu, söz verdiği ve yapmadığı projelerinden bahsetmiyor.

Aksine yaptığı metrolar olduğunu söyleyen ve kendisine "metro Fatihi" diyen İmamoğlu, kendisinden önce yapımına başlanan projelerin ismini değiştirerek, üzerine konmaya çalışıyor.

İmamoğlu'nun İstanbul'da yapımına başladığı tek bir raylı sistem hattı olmadığını Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, belgelerle ortaya koydu.



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Habertürk'te katıldığı yayında konuşan Uraloğlu şu ifadelere yer verdi;

"2019 sonrasında İBB tarafından geliştirilerek yapım aşamasına geçirilen yeni bir raylı sistem hattı yoktur"

Şimdi 2019 Haziran itibariyle yapımı devam eden hat uzunluğu 134,7 kilometre. 2019 Haziran'dan sonra iptal edilen 3 tane proje var. 2019 Haziran sonrası bakanlığa devredilen Çam ve Sakura Hastanesi, bize devrildi yaptık dedik ya bir de orası. 2019 sonrasında İBB tarafından geliştirilerek yapım aşamasına geçirilen yeni bir raylı sistem hattı yoktur.

Sadece ismini değiştirdi, boyunu değiştirdi. Ama yeniden başlamış ve bitirilmiş olan bir proje yoktur. Çok net olarak söylüyorum.