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Gündem İstanbul'da kentsel dönüşüm hazırlığı! Resmi Gazete'de yayımlandı
Gündem

İstanbul'da kentsel dönüşüm hazırlığı! Resmi Gazete'de yayımlandı

Yeniakit Publisher
2024-02-23 01:17:00 - 2024-02-23 01:28:35
İstanbul'da kentsel dönüşüm hazırlığı! Resmi Gazete'de yayımlandı

İstanbul’da yürütülecek olan kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamında yapım için yardım verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

İstanbul'da uygulanacak kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında hak sahipleriyle ilgili karar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, hak sahibine bir konut için 700 bin TL’ye kadar hibe, 700 bin TL’ye kadar kredi verilecek.

Bir iş yeri için ise 350 bin TL’ye kadar hibe, 350 bin TL’ye kadar da kredi verilmesi kararlaştırıldı.

Diğer her bir konut için 1 milyon 400 bin TL’ye kadar ve diğer her bir iş yeri için de 700 bin TL’ye kadar kredi verilecek.

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