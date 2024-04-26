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Aktüel İstanbul'da kaza yapan polis memuru şehit oldu
Aktüel

İstanbul'da kaza yapan polis memuru şehit oldu

Yeniakit Publisher
2024-04-26 00:56:00 -
İstanbul'da kaza yapan polis memuru şehit oldu

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde kullandığı motosikletle kaza yapması sonucunda şehit olan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Emrah Büke'nin (25) acı haberi, Konya-Ereğli'deki baba evine ulaştı.

Emniyet yetkilileri, Kamışlıkuyu Mahallesi'nde oturan Büke'nin babası Erdal ve annesi Nuran Büke'ye acı haberi verdi. Şehidin baba evinin önüne Türk bayrağı asılırken, acı haberini duyan yakınları eve akın etti.

Şehit Büke'nin, bugün Ereğli'de defnedilmesi bekleniyor.

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