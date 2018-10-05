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İstanbul'da Karagöz izlemeyen çocuk kalmayacak

Geçmişten günümüze kültürümüz olan Karagöz geleneği, İstanbul'da düzenlenen büyük bir festivalle devam ediyor. İstanbul'da düzenlenen 2. Karagöz festivali, 31 Ekim'e kadar 15 ilçede seyircilerle buluşacak.

05 Ekim 2018 Cuma 13:48
İstanbul'da Karagöz izlemeyen çocuk kalmayacak

Karagöz Derneği'nin düzenlemiş olduğu İstanbul 2. Karagöz Festivali, 1 Ekim'de Eyüp Kültür ve Sanat Merkezi'nde başladı. Karagöz Sanatçısı Hayali Deniz Özgökbel'in, "Balon Sefası" isimli oyunuyla başlayan festival bir çok Karagöz sanatçısının katılımıyla 31 Ekim'e kadar İstanbul'un onbeş ilçesinde seyirciyle buluşacak.


Festival boyunca atölyeler ve Karagöz üzerine söyleşiler ile sürecek olan festivalde, çocuklara toplam 100 bin adet Karagöz ve Hacivat tasviri dağıtılacak. En uzun soluklu festival olmaya aday olan Karagöz Festivali'nin hedefi, 50 bin seyirciye ulaşmak. Karagöz sanatçıları, geçmişten günümüze türlü zorluklarla ilerlemiş olan kadim Karagöz sanatının hak ettiği değeri bulması adına tüm İstanbulluları festivale katılma çağrısı yaptı. Şimdiden iyi seyirler...

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 13:48
  1. İstanbul
  2. karagöz festivali
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