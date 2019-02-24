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İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek?

Balkanlar üzerinden yurda giriş yapan soğuk hava, İstanbul'da kendisini kar yağışı olarak gösteriyor. Peki İstanbul'da kar yağışı ne kadar daha sürecek? 24 Şubat Pazar İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte son hava tahmin raporu...

24 Şubat 2019 Pazar 08:48
İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz'in kıyı kesimleri, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Çankırı, Osmaniye, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Ankara'nın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak; Marmara, Batı Karadeniz, Çankırı ile Ankara’nın doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yurdun iç ve doğu kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

Fırtına uyarısı

Rüzgarın kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege ile Batı Karadeniz’in batı kıyılarında kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

İstanbul'da hava nasıl olacak?

İstanbul'da havanın 24 Şubat Pazar günü çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı olması bekleniyor. Pazartesi günü ise kar yağışının etkisini yitirmesi bekleniyor.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından dün yaptığı açıklamada, "Meteorolojik verilere göre, ilimizde bu gece ve yarın akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışı olacağı tahmin ediliyor." ifadesini kullanmıştı.

İSKİ'den donma uyarısı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul'da sıcaklığın gece saatlerinde sıfırın altında seyredebileceğini, bu nedenle su sayaç ve tesisatlarının donma tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceğini bildirdi.

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 08:48
  1. Osmaniye
  2. Kilis
  3. İstanbul
  4. Gaziantep
  5. Çankırı
  6. Ankara
  7. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  8. hava durumu
  9. kar yağışı
  10. istanbul

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