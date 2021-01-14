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Yaşam İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek?
Yaşam

İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek?

İstanbul'da günlerdir beklenen kar yağışı başladı. Vatandaşlar İstanbul'da kar yağışının ne kadar etkili olacağını merak ediyor. İstanbul Valiliği'nden İstanbul'da kar yağışı sonrası flaş uyarı geldi. Peki, İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek?

Yeniakit Publisher
2021-01-14 19:41:00 -
İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek?

Meteoroloji'den peş peşe gelen kar uyarılarının ardından, Türkiye'nin birçok bölgesi beyaza büründü. İstanbul'da da beklenen kar yağışı Anadolu yakasında etkisini gösterdi ve ilk görüntüler gelmeye başladı. Peki İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek?

İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek?

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. İstanbul'da ilk kar yapışının Aydos mevkiinde gerçekleşirken kar yağışı özellikle Kartal ve Aydos Ormanları'nda etkisini gösterdi. Peki önümüzdeki günlerde yağış devam edecek mi?

Bugün İstanbul'daki kar yağışının bir iki saat sonra ara vermesini bekliyoruz. Cuma günü ilk saatlerle birlikte karla karışık yağmur olarak başlayacak yağış, yarın sabah erken saatlerinde kar yağışına dönüşecek ve yağış öğlen saatlerine kadar devam edecek. Sıcaklığın da Cuma günü gecenin en düşük sıcaklığının 1 derece günün en yüksek sıcaklığının 5 derece olmasını bekliyoruz. Asıl yağış dediğimiz olay cumartesi günü başlıyor. Cumartesi günü, öğlen saatlerinde karla karışık yağmur olarak başlayacak olan yağış akşam saatlerinden itibaren kar yağışına dönecek. Pazar gününden itibaren yoğun kar yağışı bekliyoruz İstanbul'da, Özellikle Anadolu yakasında.

Bu cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren başlayan yağışlar ile kara doyacağız. Özellikle cumartesi günü gecesi ve pazar günü bu kar yağışı ektisini artıracak. Çünkü Kuzey'den balkanlar üzerinden etkili bir sistem geliyor. Bu şehirlerin ısı adası durumunu tamamen etkisi altına alabilecek kadar etkili bir sistem. Bu pazartesi günü akşam saatlerine kadar aralıklarla devam etmesini bekliyoruz. Gece sıcaklıkları pazartesi gününe kadar eksi 3 eksi 4'e kadar düşebilir. Vatandaşlarımız buzlanmaya karşı dikkatli olmalı.

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