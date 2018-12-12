İstanbul'da kar yağışı başladı! İşte ilk görüntü

Meteoroloji Genel Müdürülüğü tarafından İstanbul için karla karışık yağmur uyarısı yapılırken, kar yağışı Beylikdüzü'nde etkili olmaya başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve sağanak, Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Ordu ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da (Elazığ ve Malatya hariç) yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.