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Yaşam İstanbul'da kar bekleniyor mu? İstanbul'a kar yağacak mı?
Yaşam

İstanbul'da kar bekleniyor mu? İstanbul'a kar yağacak mı?

İstanbul'a kar yağacak mı? sorusu geçtiğimiz günlerde karla buluşan İstanbullular tarafından merak ediliyor. İstanbul'da kar heyecanı yarım kalırken tekrar kar yağışının olup olmayacağı sorgulanıyor. Meteoroloji'den İstanbul ve o illere flaş uyarı! İstanbul'da kar yağacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-01-22 16:42:00 -
İstanbul'da kar bekleniyor mu? İstanbul'a kar yağacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre İstanbul'da kar yağışı bekleniyor mu? İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji'den İstanbul'a kar uyarısı...

İstanbul'a kar yağacak mı?

Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı geldi. İstanbul'a yeniden kar yağacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada İstanbul'a önce yağmur ardından kar yağışının geri geleceği belirtildi.

Bugün (22 Ocak Cuma) İstanbul'da kar yağışı beklenmiyor. Meteoroloji'den yapılan açıklamada İstanbul parçalı bulutlu ve güneşli olarak günü tamamlayacak. Sıcaklıkların Marmara'da 3 ila 5 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin 5 ila 10 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi, Zonguldak, Bartın, Karabük, Ordu, Bingöl, Erzurum, Iğdır çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Hatay çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don, kıyı kesimlerde hafif don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Kıyılarda hafif, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Meteoroloji, İstanbul'un da aralarında olduğu çok sayıda kent için sarı ve turuncu uyarıda bulundu.

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