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Yerel İstanbul’da kan donduran olay! Kızına yakıştıramadığı için damadını öldürdü
Yerel

İstanbul’da kan donduran olay! Kızına yakıştıramadığı için damadını öldürdü

Yeniakit Publisher
2024-06-04 16:29:08 - 2024-06-04 16:29:08
İstanbul’da kan donduran olay! Kızına yakıştıramadığı için damadını öldürdü

Küçükçekmece'de, kızına yakıştıramadığını söylediği damadı Volkan Çubukçu'yu bıçaklayarak öldüren kayınpeder Turhan Ketenci müebbet hapis cezası aldı.

Olay, 21 Eylül 2022 tarihinde saat 23.00 sıralarında Küçükçekmece İnönü Mahallesinde yaşanmıştı. Damadı olan Volkan Çubukçu’yu kalbinden bıçaklayarak öldüren tutuklu sanık Turhan Ketenci’nin yargılandığı davanın karar duruşması bugün Küçükçekmece Adliyesi 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmada sanık Ketenci’nin yanı sıra, maktulün ailesi, avukatı ve sanık avukatı hazır bulundu.

Son savunmaların ardından mahkeme heyeti tutuklu bulunan Ketenci hakkındaki kararını açıkladı. Mahkeme heyeti damadını öldüren Turhan Ketenci’ye, ‘kasten adam öldürmek’ suçundan müebbet hapis cezasını verdi. Mahkeme, sanığın işlediği suçtan pişmanlık duymaması nedeniyle de ceza indirimine gitmedi.

Duruşma sonrası konuşan maktulün babası Mustafa Çubukçu, “Yaklaşık 2 yıldır oğlumun mahkemesi görülüyordu. Bugün mahkeme yüreğimize su serpti. Katile müebbet hapis verdi, indirimden de yararlanamayacak. Yüreğimize su serpildi, devletimizden, adaletimizden Allah razı olsun. Oğlumuz geri gelmedi ama en azından kanı yerde kalmadı. Çocuğum orada rahat diye düşünüyorum” dedi.

Karara ilişkin açıklama yapan aile Avukatı Göktuğ İbret ise, “Bugün kararımız çıktı, sanık hiçbir indirim almadan müebbet hapis cezası ile cezalandırıldı. Tasarlayarak adam öldürme konusundaki itirazlarımız devam edecek. Bu hususun, dosya kesinleşene kadar takipçisi olacağız. Sanık, savunmasında sürekli meşru müdafaa kapsamında bu suçu işlediğini söyledi ama gerek kamera görüntüleri, gerek dosyanın mevcut durumu, gerek deliller olsun, ne bizi ne mahkeme heyetini ne de adaleti etkilemedi. İddianamede olduğu şekilde cezalandırılma gerçekleşti. Ama devamında itirazlarımızı yapacağız. Tasarlayarak adam öldürme kapsamında olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.
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Son olarak karar hakkında konuşan öldürülen Volkan Çubukçu’nun annesi Satiye Çubukçu ise, “Acımız hiçbir zaman dinmeyecek ama bugün birazcık da olsa rahatladım. Oğlumun mezarına rahat rahat gidebilirim. Kanı yerde kalmadığını düşünüyorum. Daha devamını da istiyorum. Adalet yerini buldu ama vicdanımızda daha bulmadığı yerler oldu. Onun çürüyerek çıkmasını istiyorum. Gelinimiz de, babasının yanına gitti. Torunumu göremiyorduk, mahkeme kararıyla 15 günde bir görüyorum” diye konuştu.

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